Власенко рассказал о подозрительной «цепи совпадений» со свидетелем Щербанем

Бывший председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир Щербань во время сегодняшнего допроса в суде не привел ни одного факта по делу об убийстве депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после окончания судебного заседания заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко.

“Ни одного обстоятельства по факту свидетель Владимир Щербань относительно убийства Е.Щербаня не привел”, - сказал он.

В то же время, комментируя развитие событий в ходе судебного заседания, С.Власенко посоветовал В.Щербаню задуматься, как ему в дальнейшем нужно будет выстраивать свои показания, поскольку сторона защиты располагает видеозаписью интервью Е.Щербаня, в котором тот положительно отзывается о назначении Павла Лазаренко на должность премьер-министра Украины в 1996 году.

“У кого-то свидетельствуют мертвецы, а у нас свидетельствует живой Е.Щербань. Поэтому пусть господин В.Щербань теперь думает, как ему менять свои показания и говорить правду”, - сказал С.Власенко.

В то же время он выразил удивление по поводу того, что В.Щербань, занимая в середине 90-х годов должность губернатора Донецкой области, не знает, как функционировала газовая отрасль в те времена, поскольку именно якобы газовые вопросы в Донецкой области в те времена пыталась решить корпорация ЕЭСУ.

Также защитник выразил удивление по поводу позиции суда, когда сторона защиты пыталась продемонстрировать видеодоказательства.

“Судья решила построить китайскую стену и не дать нам возможности это представить”, - сказал С.Власенко.

По его словам, защита имеет в своем распоряжении документы, которые подтверждают тот факт, что со счетов погибшей жены Е.Щербаня через два дня после убийства было перечислено на счета сына В.Щербаня Артема 2 млн. 122 тыс. 56 долларов.

“Зачем после смерти жены Е.Щербаня вдруг перечислили 2 млн.? Там остаток на счету, если я не ошибаюсь, составляет 14 тыс. долл, то есть почти все деньги со счета были перечислены на структуры В.Щербаня. При этом в своих объяснениях В.Щербань четко сказал, что “у меня 2 октября (1996 года) конфликт был в областном совете, с 3 октября меня выгнали с должности председателя парламентской фракции”. И после этого ни разу Е.Щербаня не видел”, - отметил С.Власенко.

«У нас вокруг В.Щербаня целый ряд - цепь совпадений, - продолжил он. - Вот не пошел он на футбол, произошел взрыв и погиб Ахать Брагин. Зашел человек в кабинет к В.Щербаню и сказал ему о 110 млн. Вышел. И его убивают сразу (речь идет об одном из учредителей Индустриального союза Донбасса Александре Момоте - УНИАН). Выгнали В.Щербаня с должности председателя областного совета и с должности руководителя фракции в парламенте, через месяц погибает Е.Щербань. И через два дня после этого со счетов его жены исчезает 2 млн. дол США”.

“И это все вызывает у защиты простые вопросы”, - сказал защитник.