Оппозиция пожалуется Пшонке на председателя регламентного комитета

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция подаст заявление о преступлении, совершенном председателем регламентного комитета Верховной Рады Владимиром Макеенко по фальсификации решения комитета о необходимости лишения депутата Сергея Власенко полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил на брифинге.

“Это будет зарегистрировано в общем реестре преступлений. Я посмотрю, как будут реагировать органы прокуратуры”, - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные фракции обвиняют В.Макеенко в фальсификации решения комитета, на основании которого председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился в Высший административный суд Украины с иском о лишении С.Власенко полномочий.

1 марта председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что 27 февраля 9 из 17 членов регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщив об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.