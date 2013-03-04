Макеенко решил, что лишение Власенко мандата оппозиции выгодно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания с участием председателя ВР Владимира Рыбака, лидеров фракций и членов Регламентного комитета.

Обращаясь к представителям оппозиции, В.Макеенко сказал: «Вам Власенко мешает, потому что он с утра до вечера кричит «Тимошенко». По его словам, оппозиции как раз не нужно напоминать о Ю.Тимошенко.

В ответ лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк предложил В.Макеенко сложить полномочия председателя регламентного комитета и написать заявление об отказе от депутатского мандата.

А.Яценюк обвинил В.Макеенко в фальсификации решения регламентного комитета от 27 февраля относительно лишения С.Власенко полномочий. По словам А.Яценюка, заседания комитета 27 февраля не было. Он напомнил, что в этот день народные депутаты работали в округах с избирателями.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что председатель ВР Владимир Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.

По его словам, 28 февраля 9 из 17 членов регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщив об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

А.Турчинов подчеркнул, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.

При этом А.Турчинов напомнил, что С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью. Он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.