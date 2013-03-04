Ефремова удивляет, что оппозиция не пришла защищать Власенко на комитет

13:22, 04 марта 2013
Политика
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Во время словесной перепалки с лидером фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов предложил ему вместе сложить депутатские полномочия.

Ефремов, Клюев

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета возникла перепалка между А.Яценюком и А.Ефремовым.
А.Яценюк обвинил А.Ефремова и регламентный комитет в фальсификации решения о необходимости лишения С.Власенко мандата депутата из-за того, что он занимается адвокатской деятельностью.

В ответ А.Ефремов сказал, что 27 февраля состоялось заседание регламентного комитета, который принял такое решение.

«Сегодня утром было еще одно заседание комитета, которое подтвердило решение, которое было принято на 27 число», - подчеркнул А.Ефремов.

Он отметил, что на сегодняшнее заседание не пришли все 8 членов регламентного комитета от оппозиционных фракций, присутствовали только 6 человек.

«Ищите проблемы у себя, а не ищете проблемы у других», - подчеркнул А.Ефремов.

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В это же время представители оппозиции, среди которых был А.Яценюк, говорили о том, что решение сфальсифицировано. В ответ А.Ефремов сказал: «Вы ведете себя некультурно, как минимум, а я веду себя очень прилично». Он подчеркнул, что криками и шумовыми эффектами нельзя решать вопросы.

После этого А.Яценюк предложил А.Ефремову сложить депутатские полномочия.

«Вы преступник», - сказал он.

В ответ А.Ефремов сказал, что только вместе с А.Яценюком напишет заявление о сложении депутатских полномочий и уйдет из парламента.

Он обвинил А.Яценюка, что тот в свое время подписал «решение о вступлении (Украины) в НАТО против воли всего народа».

«Начало положили вы, а не мы. И вы сегодня спокойно смотрите в глаза всем людям», - сказал А.Ефремов, обращаясь к А.Яценюку.

Позже  на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил:

“Сегодня утром мы собрали заседание регламентного комитета по приглашению председателя комитета. Я был удивлен, что на такой острый вопрос съехались все наши народные депутаты, а представителей оппозиции не было. Значит, им так нужно”, - сказал А.Ефремов.

На вопрос, кто именно из членов регламентного комитета присутствовал на заседании комитета 27 февраля, А.Ефремов не назвал их фамилии, отметив, что их было приблизительно 9 из 17.

Кроме того, он отметил, что с момента, когда человек получает статус народного депутата, он в течение 90 дней должен написать соответствующее заявление о сложении других полномочий.

“Если в течение 90 дней С.Власенко эту процедуру сделал, никаких оснований у суда принимать соответствующее решение не будет”, - сказал А.Ефремов.

Также А.Ефремов сообщил, что новых заявлений по поводу лишения депутатских полномочий пока нет, кроме уже известных, хотя он не исключает их появления.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что председатель ВР Владимир Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.

По его словам, 27 февраля 9 из 17 членов регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщив об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

А.Турчинов подчеркнул, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.

При этом А.Турчинов напомнил, что С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью. Он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.

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