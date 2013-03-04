Ефремова удивляет, что оппозиция не пришла защищать Власенко на комитет

Как передает корреспондент УНИАН, во время Согласительного совета возникла перепалка между А.Яценюком и А.Ефремовым.

А.Яценюк обвинил А.Ефремова и регламентный комитет в фальсификации решения о необходимости лишения С.Власенко мандата депутата из-за того, что он занимается адвокатской деятельностью.

В ответ А.Ефремов сказал, что 27 февраля состоялось заседание регламентного комитета, который принял такое решение.

«Сегодня утром было еще одно заседание комитета, которое подтвердило решение, которое было принято на 27 число», - подчеркнул А.Ефремов.

Он отметил, что на сегодняшнее заседание не пришли все 8 членов регламентного комитета от оппозиционных фракций, присутствовали только 6 человек.

«Ищите проблемы у себя, а не ищете проблемы у других», - подчеркнул А.Ефремов.

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В это же время представители оппозиции, среди которых был А.Яценюк, говорили о том, что решение сфальсифицировано. В ответ А.Ефремов сказал: «Вы ведете себя некультурно, как минимум, а я веду себя очень прилично». Он подчеркнул, что криками и шумовыми эффектами нельзя решать вопросы.

После этого А.Яценюк предложил А.Ефремову сложить депутатские полномочия.

«Вы преступник», - сказал он.

В ответ А.Ефремов сказал, что только вместе с А.Яценюком напишет заявление о сложении депутатских полномочий и уйдет из парламента.

Он обвинил А.Яценюка, что тот в свое время подписал «решение о вступлении (Украины) в НАТО против воли всего народа».

«Начало положили вы, а не мы. И вы сегодня спокойно смотрите в глаза всем людям», - сказал А.Ефремов, обращаясь к А.Яценюку.

Позже на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил:

“Сегодня утром мы собрали заседание регламентного комитета по приглашению председателя комитета. Я был удивлен, что на такой острый вопрос съехались все наши народные депутаты, а представителей оппозиции не было. Значит, им так нужно”, - сказал А.Ефремов.

На вопрос, кто именно из членов регламентного комитета присутствовал на заседании комитета 27 февраля, А.Ефремов не назвал их фамилии, отметив, что их было приблизительно 9 из 17.

Кроме того, он отметил, что с момента, когда человек получает статус народного депутата, он в течение 90 дней должен написать соответствующее заявление о сложении других полномочий.

“Если в течение 90 дней С.Власенко эту процедуру сделал, никаких оснований у суда принимать соответствующее решение не будет”, - сказал А.Ефремов.

Также А.Ефремов сообщил, что новых заявлений по поводу лишения депутатских полномочий пока нет, кроме уже известных, хотя он не исключает их появления.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель политсовета ВО «Батькивщина», народный депутат Александр Турчинов заявил, что председатель ВР Владимир Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление относительно возможности лишения С.Власенко депутатского мандата в связи с тем, что он незаконно совмещает депутатскую деятельность с адвокатской.

По его словам, 27 февраля 9 из 17 членов регламентного комитета ВР провели заседание, не сообщив об этом 8 оппозиционным коллегам, на котором приняли решение о том, что С.Власенко должен быть лишен депутатства из-за того, что занимается адвокатской деятельностью.

А.Турчинов подчеркнул, что решение Регламентного комитета было передано В.Рыбаку, который уже направил его в ВАСУ.

При этом А.Турчинов напомнил, что С.Власенко 22 февраля написал заявление о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью. Он подчеркнул, что, в соответствии с украинским законодательством, человек лишается права заниматься адвокатской деятельностью сразу после написания соответствующего заявления.