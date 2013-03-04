Янукович приземлился во «Внуково-2»

Президент Украины прибыл в РФ с рабочим визитом.

Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом. Как передает корреспондент УНИАН, самолет приземлился в подмосковном аэропорту “Внуково-2”. На данный момент В.Янукович на вертолете осуществляет перелет в загородную резиденцию российского Президента «Завидово», где пройдет его встреча с Владимиром Путиным.

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