Янукович приземлился во «Внуково-2»
13:15, 04 марта 2013Политика
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Президент Украины прибыл в РФ с рабочим визитом.
Янукович прибыл в Москву / Фото: Аirport-domodedovo.info
Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
Как передает корреспондент УНИАН, самолет приземлился в подмосковном аэропорту “Внуково-2”.
На данный момент В.Янукович на вертолете осуществляет перелет в загородную резиденцию российского Президента «Завидово», где пройдет его встреча с Владимиром Путиным.
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