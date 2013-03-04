У Лутковской говорят, что камер в палате Тимошенко нет

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Юрий Белоусов заявляет, что видеокамер в палате, где проходит лечение осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове, в стационаре которой находится Ю.Тимошенко, сказал представитель Уполномоченного Ю.Белоусов.

«Видеокамеры в палате, где находится на лечении Ю.Тимошенко, отсутствуют», – сказал он.

По словам Ю.Белоусова, который лично 3 марта этого года посетил Ю.Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализницы», в палате, где находится заключенная, снят пост наблюдения, а охрану медицинского блока осуществляют исключительно женщины.