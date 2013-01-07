Львовский губернатор оговорился, поздравляя земляков с Рождеством

Во Львове установили Рождественского Дидуха.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом году Дидуха установили на площади Яворского возле Гарнизонного Храма святых апостолов Петра и Павла, а не перед Оперным театром, как в прошлом году.

Перед церемонией установления Дидуха в центре Львова организовали праздничное шествие детей-колядников в национальных костюмах, которое возглавил вертепный звездарь. В шествии также приняли участие руководители города и области.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, в этом году Дидух особенный. Высота Дидуха – 4,40 м, а создали его по проекту преподавателя Львовской национальной академии искусств Галины Шевчук. Завод по проекту дизайнера разработал металлическую конструкцию, а семья Коцюков связала 100 снопиков для оформления Дидуха. В вечернее время Дидух будет подсвечиваться.

”Это самый лучший Дидух. Он - большой труд многих людей. Как говорится у нас в Украине: Дидух в дом - вся нечисть из дома! Желаю каждой нашей семье много добра, здоровья, чтобы был семейный уют. Чтобы мы вспомнили сегодня всех наших родных, чтобы ни один украинец не остался без ужина, без доброй кутьи”, - сказал А.Садовый, приветствуя львовян, которые пришли посмотреть на установку Дидуха.

Вместе с тем председатель Львовской ОГА Михаил Костюк в своей поздравительной речи немного оговорился. Так, приветствуя галичан с Рождеством, в конце речи он громко сказал: ”Христос Воскрес!”

Также возле Дидуха поставили казан с кутьей, в которую мэр города с председателем областного совета Петром Колодием и губернатором Львовщины досыпали орехов с изюмом и замесили ее. Традиционное кушанье обещают передать на Сочельник в Кризисный центр и Общество взаимопомощи ”Оселя”.