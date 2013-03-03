Янукович и Путин поговорят о газе

Президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Владимир Путин завтра обсудят вопросы ценообразования и объем закупаемого Украиной газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к визиту В.Януковчича в Москву 4 марта.

«С учетом сохраняющихся разногласий в подходах по некоторым аспектам сотрудничества в газовой сфере (ценообразование и объем закупаемого Украиной газа) стороны продолжают вести работу по развитию договорно-правовой базы на этом направлении», - говорится в сообщении.

Кроме этого, предполагается также рассмотреть вопросы взаимодействия в атомной энергетике в контексте интеграции атомных энергопромышленных комплексов России и Украины в соответствии с Меморандумом между ГК «Росатом» и Минэнергетики Украины, подписанным 12 июля 2012 г. в Ялте.

Отмечается, что Россия продолжает оставаться ведущим поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС. Прорабатываются вопросы совместного сооружения энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Большое внимание уделяется реализации стратегического инфраструктурного проекта по организации в Кировоградской области Украины производства ядерного топлива по российским технологиям.