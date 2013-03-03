В ГПтС говорят, что не могут добиться от Тимошенко прямого ответа об этапировании

Осужденная экс-премьер-министр Юлия Тимошенко опять не дает прямого ответа на вопрос, готова ли она к этапированию в Киев для участия в судебном заседании по делу об убийстве Евгения Щербаня.

Об этом в воскресенье сообщила Государственная пенитенциарная служба Украины.

В сообщении отмечается, что «о намерениях осужденной быть этапированной ее спрашивают ежедневно, начиная с даты получения приглашения от суда для участия в заседании».

Пресс-служба отмечает, что каждый раз на один и тот же вопрос, готова ли осуждена Ю.Тимошенко по состоянию здоровья и исключительно под свою собственную ответственность быть этапированной в Киев и провести в дороге в статическом положении длительное время, она постоянно озвучивала разные ответы.

«В частности, среди прочего следующее:

- я хочу присутствовать на заседании, но о возможности моей транспортировки спрашивайте у врачей;

- я ничего вам говорить не буду, действуйте по закону;

- вы не имеете права меня вывозить из стационарного заведения;

- через состояние своего здоровья этапирование на протяжении такого длительного времени я буду расценивать как истязание;

- вы не можете нарушать мои права и т. д”, - говорится в сообщении.

На подтверждение на сайте ГПтС опубликовано видео, на котором «видно отсутствие утвердительных заявлений осужденной о ее намерении принимать участие в судебных заседаниях».