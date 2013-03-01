ВАСУ сообщил, когда будет лишать мандата регионала-совместителя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВАСУ.

Судья-докладчик – Инна Масло.

Рассмотрение аналогичного дела относительно депутата Сергея Власенко состоится 5 марта в 14.00. Судья-докладчик – Михаил Зайцев.

В ВАСУ напомнили, что соответствующие иски председателя Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народных депутатов С.Власенко («Батькивщина») и А.Веревского (Партия регионов) поступили в суд вчера, 28 февраля.

Как сообщал УНИАН, по данным «Батькивщины», заседание ВАСУ по рассмотрению дела относительно С.Власенко будет открытым и состоится по адресу: г. Киев, ул. Московская, 8.

Дело будет рассматриваться коллегией в составе 5 судей.

Справка УНИАН. В.Рыбак обратился в ВАСУ по поводу лишения С.Власенко депутатских полномочий на основании того, что он совмещает адвокатскую деятельность с депутатской.

В иске относительно А.Веревского речь идет о подобных обстоятельствах: он, будучи народным депутатом, является также руководителем коммерческих структур, что запрещено законом о совместительстве.