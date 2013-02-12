Данилишин призывает Запад не игнорировать украинскую власть

Об этом он написал на странице в сети Facebook в комментарии к заявлению экс-посла США в Украине Стивена Пайфера о том, что Президент США Барак Обама не должен встречаться с Президентом Виктором Януковичем до улучшения в вопросах демократии.

«Считаю большой ошибкой любые призывы об игнорировании встреч с нынешним руководством Украины. Это путь в тупик, самоизоляция и дорога в Таможенный Союз. Другой нет», - убежден Б.Данилишин.

Он считает, что с руководством Украины нужно встречаться на всех уровнях и вести предметный диалог по всем ключевым вопросам – начиная от прав человека и заканчивая интеграционными процессами.

«Это позволит более предметно рассматривать и решать вопрос судебной реформы и политических преследований. Иногда нужно переступить через свои амбиции и видеть Государство. То, что Лукашенко (Президент Беларуси Александр Лукашенко — УНИАН) ни с кем не встречается – не делает Лукашенко хуже – он ездит в ООН, в Россию, еще куда-то. А больше и не нужно. Для Украины такая изоляция просто вредна. Поэтому необходимо искать все возможности для участия руководства Украины на всех встречах и недопущения изоляции», - отметил Б.Данилишин.

Показательной в этом направлении, подчеркнул он, является позиция Всемирного конгресса украинцев, который призвал ускорить подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной уже даже 25 февраля 2013 г., во время саммита ЕС-Украина в Брюсселе.

«Это этапное мероприятие, которое должно стать кульминацией продвижения Украины по пути евроинтеграции. Считаю, что в нем должны принять участие как руководители государства, представители оппозиционных сил, так и президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Челий от украинской диаспоры», - отметил Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля экс-посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что у Президента США Барака Обамы в ближайшее время нет необходимости встречаться с Президентом Украины В.Януковичем.

«Я не могу говорить от имени власти США, но в настоящее время Президент Обама очень занят, а каких-то безотлагательные вопросы, которые заставили бы его встретиться с Януковичем, пока не возникают. Поэтому я не делал бы предположений о такой встрече в ближайшем будущем», - заявил С.Пайфер.