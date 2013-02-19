Активы сына Януковича достигли почти два миллиарда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно пресс-релизу, по данным отчетности за 2011 год, чистые активы холдинга составили 505,5 млн грн, валовая прибыль от реализации — 5,3 млн грн, чистый процентный доход от банковской деятельности — 78,5 млн грн, результат от операций до налогообложения — 21,74 млн грн, суммарные расходы по налогу на прибыль — 5,13 млн грн. Общая сумма налогов и сборов, выплаченных в 2011 году предприятиями группы в бюджеты всех уровней, составила более 21 млн грн, в том числе единый социальный взнос – более 12 млн грн. Начисленная заработная плата составила более 38 млн грн, в том числе более 5 млн грн – налог на доходы физических лиц. Количество работников на предприятиях группы составило около 700 человек.

Как говорится в сообщении, комбинированная финансовая отчетность группы составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и включает данные о результатах деятельности компании «МАКО Холдинг», «Всеукраинского банка развития» («ВБР») и всех дочерних предприятий группы «МАКО».

«Мы руководствуемся принципами прозрачности и стремимся к построению компании мирового уровня. Именно поэтому мы активно внедряем лучшие стандарты ведения бизнеса и открыто предоставляем общественности информацию о ключевых результатах нашей деятельности», – цитирует пресс-служба акционера группы Александра Януковича.

Также сообщается, что аудит финансовой отчетности был проведен аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, по итогам которого аудитор подтвердил достоверность отражения финансового состояния группы в отчетности в соответствии с МСФО.

Справка УНИАН. Предприятия группы «МАКО» работают на рынке Украины с 2009 года. На 1 января 2012 года в состав холдинга входило 16 предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, а также банк «ВБР». Собственником группы «МАКО» является старший сын президента Украины Александр Янукович.