В ВАСУ подтвердили, что без мандата может остаться и регионал Веревский

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВАСУ, соответствующее представление поступило вчера, 28 февраля, рассматривать его будет судья Инна Масло.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 марта, член фракции ПР Владимир Олейник информировал, что В.Рыбак обратился в суд относительно ситуации с совместительством народного депутата от Партии регионов А.Веревского.

В частности, комментируя то, что В.Рыбак внес в Высший административный суд Украины представление относительно возможности лишения народного депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко депутатского мандата, В.Олейник отметил, что упреки в избирательности в этом вопросе опровергаются тем, что председатель ВР обратился в суд относительно ситуации с А.Веревским.

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Так, по данным В.Олейника, «народный депутат от «Свободы» обратился к председателю ВР относительно лишения полномочий народного депутата Украины, члена парламентской фракции Партии регионов Андрея Веревского по поводу тех же обстоятельств: что он, будучи народным депутатом, является также руководителем коммерческих структур, что запрещено законом о совместительстве».

«Насколько мне известно, председатель ВР обратился в суд относительно ситуации с А.Веревским», – сообщил депутат-«регионал».