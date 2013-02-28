Батькивщина будет пикетировать пресс-конференцию Януковича

Завтра, 1 марта, Объединенная оппозиция «Батькивщина» планирует провести пикет перед Украинским домом, где будет проходить пресс-конференция Президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщины».

«Оппозиция не планирует срывать пресс-конференцию президента. Такое решение принято исключительно из уважения к украинским журналистам, которые уже полтора года не имеют возможности задать свои вопросы Януковичу и которых вместо этого «кормят» скучными срежиссированными шоу», - подчеркнули в ВО «Батькивщина». По информации пресс-службы, пикет перед Украинским домом будет направлен на поддержку журналистов в их праве услышать правду от высшего должностного лица государства.

«Пикетчики не будут мешать прохождению на пресс-конференцию ни ее участников, ни журналистов», - говорится в сообщении.