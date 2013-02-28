В ВР собралось более 70 желающих стать другом Израиля

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Израиль в Украине Реувеном Дин Элем перспективы сотрудничества парламентов двух стран и сообщил о формировании нового состава депутатской Группы дружбы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

«Активизация взаимоотношений станет возможной после завершения формирования нового состава группы дружбы Верховной Рады Украины с Государством Израиль и соответствующей группы в израильском парламенте», - сказал руководитель парламента, отметив, что 71 народный депутат подал заявление на вступление в украинскую Группу дружбы.

Во время встречи В.Рыбак отметил позитивное развитие украинско-израильских отношений, интенсивную динамику политического диалога и существующий уровень взаимопонимания и доверия, которые сложились за последние годы между обеими странами. По его словам, традиции давних взаимоотношений между украинским и еврейским народами, а также значительный потенциал торгово-экономического, инвестиционного, военно-технического и научно-технического сотрудничества создает предпосылки для подъема украинско-израильских отношений на качественно новый уровень партнерства.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что укрепление межпарламентских связей является важным фактором развития межгосударственных взаимоотношений. В этом контексте, отметил В.Рыбак, Украина готова продолжить практику регулярных межпарламентских контактов на высшем уровне с Государством Израиль.

Касаясь вопросов торгово-экономического сотрудничества, В.Рыбак отметил, что Государство Израиль является одним из наиболее перспективных торговых партнеров Украины в регионе Ближнего Востока. По его словам, введение безвизового режима между обоими государствами положительно повлияло на тенденцию роста объемов двусторонней торговли и активизацию деловых контактов предпринимательских кругов.

Председатель ВР выразил уверенность, что создание зоны свободной торговли будет способствовать дальнейшему развитию существующего потенциала, отметив, что обе стороны готовы начать работу над проектом соответствующего соглашения. Он высказался за активизацию сотрудничества в энергетической, научно-технической сфере, в сфере медицины и культурно-гуманитарной сфере.

Учитывая всемирно известные успехи Государства Израиль в сфере медицины и начатый в Украине процесс модернизации системы здравоохранения, В.Рыбак назвал расширение сотрудничества в этой плоскости одним из самых перспективных направлений двусторонних взаимоотношений.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что гуманитарные контакты Украины и Израиля остаются важной составляющей всего комплекса двусторонних отношений. Весомую роль в их развитии, по его словам, играет многотысячное еврейская община выходцев из Украины на Святой Земле, члены которой внесли значительный вклад в создание и становление Государства Израиль.

В свою очередь Посол Израиля высказался за активизацию сотрудничества между обеими странами, в частности, в сфере высоких технологий: ракетостроение, самолетостроение, приборостроение и пр. Одним из важных направлений развития взаимоотношений он считает взаимодействие в сфере здравоохранения.

По убеждению Р.Дин Эля, существует значительный потенциал для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, и отсутствуют какие-либо преграды для дальнейшего развития двусторонних отношений. При этом посол отметил важную роль парламентов в активизации взаимовыгодного сотрудничества.