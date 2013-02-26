Рыбак заявил, что ассоциация станет для Украины лучшим стимулом к реформам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.Рыбак сказал во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Кристофом Вайлем.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Германии, а также евроинтеграционных устремлений нашего государства.

Председатель ВР отметил, что Украина внимательно следит за развитием внутриполитической ситуации в ФРГ, за функционированием ее демократических институтов, и подчеркнул, что «немецкий опыт в плане укрепления демократических принципов крайне важен для нашей страны».

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В.Рыбак отметил активную роль Германии в выходе Европейского Союза из финансового кризиса. По его словам, почти все парламентские фракции Бундестага поддерживают меры, принимаемые правительством страны для его преодоления.

Председатель Верховной Рады также отметил позитивное развитие межпарламентского диалога с Германией, который, по его мнению, «развивается достаточно динамично», и сообщил, что в ближайшее время в Верховной Раде Украины будет создана соответствующая группа по межпарламентским связям, представители которой вскоре будут иметь возможность посетить ФРГ и встретиться с коллегами. «В настоящее время народными депутатами Украины подано 108 заявлений о вступлении в депутатскую группу Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Федеративной Республикой Германия», - сказал он.

В.Рыбак заявил, что готов лично способствовать выведению межпарламентского диалога между нашими странами на новый уровень, что отвечало бы интересам, как Украины, так и Германии.

Руководитель парламента подчеркнул, что европейская интеграция остается основным внешнеполитическим приоритетом Украины, и Верховная Рада Украины всячески будет способствовать успешной реализации этого курса, поскольку конституционное большинство народных депутатов являются его сторонниками. Руководитель парламента в этом контексте напомнил, что 22 февраля 2013 года Верховная Рада Украины приняла Заявление о реализации евроинтеграционных устремлений Украины и заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Председатель Верховной Рады выразил надежду, что немецкие депутаты и правительственные чиновники поддержат Украину «на ее пути присоединения к европейской семье». «Хочу подтвердить заинтересованность Украины в быстрейшем подписании Соглашения об ассоциации и вступления его в действие. Особое внимание в этом контексте заслуживает углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, создание которой предусмотрено Соглашением, - сказал он и добавил - Заключение Соглашения об ассоциации будет самым лучшим стимулом для Украины с точки зрения дальнейшего проведения всеобъемлющих реформ, усиления демократического развития и верховенства права».

По убеждению руководителя парламента, «Украина будет в семье европейских государств».

Посол в свою очередь заявил, что Германия является «настоящим другом Украины». Руководитель дипломатической миссии отметил, что Соглашение об ассоциации и создание зоны свободной торговли станет «самым крупным инвестиционным проектом для Украины» благодаря гармонизации ее законодательства с европейским и улучшению инвестиционного климата. По словам К.Вайля, подписание Соглашения придаст важный импульс процессу реформ в Украине и будет способствовать развитию деловых контактов. ФРГ и Евросоюз, сказал он, заинтересованы в подписании настоящего важного документа, отметив, что Украина и ЕС должны совместно осуществить соответствующие шаги.

В этом контексте К.Вайль отметил, что принятие Заявления о реализации евроинтеграционных устремлений Украины «стало важным сигналом» для саммита Украина-ЕС, который состоялся 25 февраля с.г.

К.Вайль также пригласил украинских парламентариев к активизации сотрудничества на всех уровнях, в частности, на уровне групп дружбы. По убеждению господина посла, интенсификация парламентской составляющей двусторонних взаимоотношений будет способствовать расширению политического диалога в целом.