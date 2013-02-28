К Тимошенко прибыли немецкие врачи

Как передает корреспондент УНИАН, в 12.28 на территорию медучреждения прибыл кортеж автомобилей с немецкими специалистами.

В больницу зашли председатель правления клиники “Шарите” Карл Макс Айнхойпль и врач Аннет Райсхауэр.

Перед этим в ЦКБ “Укрзализныци” прибыла защитница Ю.Тимошенко, ее дочь Евгения Тимошенко.

Кроме этого, на территории медучреждения находятся руководство Управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области и сотрудники милиции.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове.

С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» К.М.Айнхойпль, Лутц Хармс и А.Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.