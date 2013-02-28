Папа Римский Бенедикт XVI уйдет в прямом эфире

Об этом сообщил директор Ватиканского телевидения монсеньйор Эдоардо Мария Вигано, который считает, что отъезд Бенедикта XVI в Кастель Гандольфо станет историческим моментом.

Сегодня, в день отречения от престола Папы Бенедикта XVI почти каждый его шаг будет записан на камеру телевизионного центра Ватикана, чтобы сохранить память о событиях этого исторического дня для потомков.

Итальянское радио и телевидение (RAI) планируют транслировать событие на все континенты. Ватиканское телевидение использует 26 телевизионных камер, чтобы следить за событием отъезда Папы, а также конклавом и следующим Папой. «Мы планируем трансляцию события со всем уважением к Папе и верующим, которые хотят поддержать Бенедикта XVI в такой важный момент», - сказал Э.Вигано. Телевизионные камеры будут снимать в Апостольском дворце до 17 часов по местному времени, пока понтифик не сядет в вертолет, который доставит его в Кастель Гандольфо. Отставка вступает в силу через три часа.

По последним данным, в Кастель Гандольфо Святейшего Отца будут встречать верующие диецезии Альбано и местный епископ Марчелло Семераро.