Стало известно, где будет жить Папа Римский после отречения (фото)

Там собирались монахини из восьми разных стран, принадлежащие одному ордену, и каждые пять лет постоялицы менялись. Последние сестры «бенедиктинки» покинули Ватикан в ноябре прошлого года, и нового заезда не последовало, сообщает Euromag со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Понтифик ещё до Рождества поручил провести там ремонтные работы. Из особняка открывается захватывающий дух вид - с одной стороны на Рим: прекрасно видна церковь Троицы над площадью Испании и Вилла Медичи, а также многочисленные купола и черепичные крыши. С другой стороны - величественный купол Собора Святого Петра.

Неподалеку расположен «грот Лурдской Богоматери», полностью имитирующий пещеру, в которой, согласно католической церкви, в 1858 году во французском Лурде 14-летней девочке явилась Богоматерь. С тех пор это место паломничества.

11 февраля, в день, когда Бенедикт объявил об отречении, католики отмечают праздник Девы Марии Лурдской.

Помогать в быту Бенедикту будут четыре женщины из католического общества («монахини в гражданском»), также с ним останется его личный секретарь монсеньер Георг Генсвайн. Отрекшийся понтифик отнюдь не отправляется в затворничество, хотя его пространственная свобода и будет ограничена 44 га. Он будет совершать прогулки по садам Ватикана, ходить в церкви на территории города-государства.

Бенедикт даже может стать туристической достопримечательностью. Помимо визитов, организуемых Ватиканскими музеями по садам, на протяжении уже года ежедневно осуществляются туры на небольшом открытом автобусе по «секретным уголкам» Ватикана. Маршрут включает и остановку у особняка бывшего монастыря.