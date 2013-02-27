Власенко: Тимошенко по-прежнему передвигается только с помощью ходунков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове сказал журналистам защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

“Ничем не лучше (состояние здоровья - УНИАН), чем было до этого. Визуально ничего не изменилось. Так же Юлия Владимировна не может самостоятельно передвигаться. Она передвигается с помощью ходунков”, - подчеркнул С.Власенко.

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Он в очередной раз отметил, что Ю.Тимошенко не обращалась в Министерство здравоохранения Украины с просьбой образовать комиссию для ее лечения. С.Власенко подчеркнул, что за реабилитацию Ю.Тимошенко отвечают врачи немецкой клиники “Шарите”. По его словам, только они вправе принимать решение о выписке экс-премьера из ЦКБ “Укрзалізниці” в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Министерстве здравоохранения заявили, что Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

«Комиссия Минздрава пришла к заключению, что пациентка Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении и реабилитационных мерах в стационаре”, - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской колонии Харькова. Вместе с тем в мае 2012 экс-премьер была госпитализована в ЦКБ «Укрзалізниці» из-за проблемы со спиной.