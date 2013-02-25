Прокуратура думает, экстрадировать ли экс-премьера Таджикистана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в ГПУ от Генпрокуратуры Таджикистана документы поступили 18 февраля. 21 февраля копия запроса о выдаче А.Абдулладжанова была направлена в прокуратуру Киевской области для проведения экстрадиционной проверки и решения вопроса относительно возможного обращения в суд с ходатайством о применении к нему экстрадиционного ареста.

В пресс-службе обратили внимание на то, что экстрадиционный арест к экс-премьеру Таджикистана пока не применялся.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в аэропорту «Борисполь» был задержан А.Абдулладжанов, объявленный компетентными органами Таджикистана в международный розыск. Задержание произошло, когда А.Абдулладжанов прибыл в Украину из США.

7 февраля Бориспольский горрайонный суд Киевской области принял решение о применении к экс-премьер-министру Таджикистана меры пресечения в виде временного ареста на 40 суток – до получения от Таджикистана запроса о его выдаче.

А.Абдулладжанов был оппонентом Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах 1994 года. На родине А.Абдулладжанова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и в причастности к мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийский области в 1998 году. По данным Интерпола, А.Абдулладжанов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

На протяжении последнего десятилетия А.Абдулладжанов проживал в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что в действительности выиграл президентские выборы в 1994 году, а Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.

7 февраля адвокат Андрей Федур заявил, что А.Абдулладжанов имеет статус политического беженца в США, поэтому не может быть выдан Украиной правоохранительным органам своей родины, в соответствии с международными нормами.