В Черкассах состоялись «Похороны демократии»

Сегодня в Черкассах сторонники Объединенной оппозиции провели акцию «Похороны демократии», приуроченную к третьей годовщине инаугурации Президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 участников акции прошли маршем от Европейской к Соборной площади. Они держали в руках плакаты с надписями: «Украина в трауре – Янукович 3 года при власти», «Юле – свободу!», «Поменяю местами раз осужденного на два раза несудимого».

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На Соборной площади участники акции оппозиции оттеснили сторонников Партии регионов, которые в это время проводили свой митинг. Столкновений или драк не произошло, поскольку обе стороны разделил кордон милиции. Позже представители Партии регионов несколько раз пытались сорвать выступления оппозиционеров свистом и криками.

Пресс-служба Черкасской областной организации ВО «Свобода» распространила заявление, что сегодня, 25 февраля, в 13.40 в Черкассах неизвестные молодчики напали на складское помещение, которое арендует объединение на улице Ильина, и поломали реквизит для уличной акции протеста, посвященной третьей годовщине пребывания В.Януковича на посту Президента Украины.

Согласно сообщению, около 10 молодчиков ворвались в помещение «Свободы», избили двух активистов и поломали реквизит, который «свободовцы» готовили к акции – гроб и некоторые другие вещи. Избитые партийцы после нападения сразу же вызвали милицию на место события.

Как сообщила пресс-служба «...в нападающих «свободовцы» узнали участников… силовых действий против акций оппозиции и других поручений в угоду «регионалам»…»

Корреспонденту УНИАН не удалось получить ни одного комментария относительно этого инцидента у правоохранительных органов и органов власти.