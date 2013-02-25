Тюремщики говорят, что Луценко отказался от обследования в больнице Минздрава

Осужденный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко отказался от рекомендованного врачами клиники «Оберег» обследования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Ведомство напоминает, что после выписки из киевской клиники «Оберег» врачи этого заведения рекомендовали Ю.Луценко амбулаторное лечение в условиях пенитенциарного учреждения.

После завершения амбулаторного лечения медики рекомендовали Ю.Луценко пройти контрольное амбулаторное обследование (об этом идет речь в выписке осужденного из больницы).

Именно поэтому, сегодня, после завершения рекомендованного амбулаторного лечения, врачи предложили осужденному Ю.Луценко провести комиссионно-инструментальное обследование в одном из заведений Минздрава Украины с участием медика клиники «Оберег».

«От проведения предложенного обследования осужденный отказался. Этот отказ был заактирован в установленном порядке врачами в присутствии сотрудников Менской исправительной колонии (№91)», - говорится в сообщении ГПтС.

Справка УНИАН. 23 января Ю.Луценко прооперировали в столичной клинике «Оберег». Через неделю после операции врачи дали разрешение на перевод Ю.Луценко обратно в колонию.

11 февраля Ю.Луценко выразил надежду, что 25 февраля его доставят в Киев в частную клинику «Оберег» для последующего обследования и лечения.

По словам Ю.Луценко, его “состояние здоровья не такое хорошее, как хотят друзья, но и не такое плохое, как хотелось врагам”.

Он заметил, что у него есть подозрения на внутреннее кровотечение после сделанной недавно операции, однако ему отказывают в возможности обследования.