Тимошенко поблагодарила руководителей ЕС за возобновление диалога с Украиной

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выражает благодарность руководству Европейского Союза за возобновление диалога с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в комментарии Ю.Тимошенко, который на брифинге в Харькове озвучил ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

“Я выражаю благодарность лидерам Европейского Союза за возобновление диалога с высшим руководством Украины”, - отмечает Ю.Тимошенко.

По теме: Ван Ромпей: ЕС ждет от Украины большего и более конкретного прогресса

По ее мнению, продолжение коммуникации Евросоюза с Украиной позволит замедлить свертывание демократии в стране.

“Это не превратит Януковича в демократа, но до момента устранения действующего режима позволит замедлить стремительное сползание нашей страны в сторону крайнего авторитаризма и остановит самый худший для Украины сценарий”, - отметила Ю.Тимошенко.