Экс-начальник ГАИ подался в проректоры академии внутренних дел

Как отмечено на сайте МВД, заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Лекарь представил коллективу академии вновь назначенного проректора.

В своем выступлении С.Лекарь акцентировал на необходимости улучшить сотрудничество академии с центральным аппаратом МВД Украины, ведь это учебное заведение - важная составляющая всей правоохранительной системы государства.

«Усилия подразделов академии должны быть направлены на последующее укрепление авторитета и повышения престижа учебного заведения, формирования его позитивного имиджа, усовершенствования организации и качества учебно-воспитательного процесса, углубления его содержания и практической направленности, повышения качества подготовки научно-педагогических кадров», - отметил заместитель министра.

Кроме того, он отметил необходимость создания системы взаимных партнерских отношений милиции и населения, повышения престижа службы в органах внутренних дел, налаживания взаимодействия со средствами массовой информации и обществом, проведение культурно-массовых мероприятий, повышения уровня профессиональной подготовки курсантов.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля В.Лозовой был освобожден от должности руководителя Департамента Госавтоинспекции МВД Украины, на который пребывал на протяжении трех лет.

В.Лозовой родом из Донецкой области. До назначения начальником Департамента ГАИ он был полковником милиции, а уже уходил с должности в чине генерал-майора.