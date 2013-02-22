Богатырева получит выговор от Януковича

Министры должны принимать свои решения с учетом мнения регионов, а министр здравоохранения Раиса Богатырева получит выговор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

В частности, отвечая на вопрос о требованиях контролирующих органов придерживаться приказа Минздрава № 33 от 2000 года (о типовых штатах заведений здравоохранения), хотя он не учитывает особенностей того или иного региона Украины, В.Янукович подчеркнул, что любой министр при подписании какого-либо решения должен сначала посоветоваться с руководителями регионов, а затем принимать решение.

«Я обязательно сделаю замечание, как минимум министру Богатыревой, и скажу премьер-министру, чтобы он обратил на это внимание, что министры, руководители центральных органов исполнительной власти должны все свои решения принимать вместе с руководителями регионов, желательно знать точку зрения, как минимум, общественных организаций», - заявил глава государства.