Аваков: через час-полтора ВР будет работать
11:22, 22 февраля 2013Политика
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Аваков заявляет, что Верховная Рада уже в ближайшие часы может быть разблокирована
Аваков сообщил о переходной конструкции
Народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков заявляет, что Верховная Рада уже в ближайшие часы может быть разблокирована.
Об этом он написал на своей странице в Facebook около 10.50.“Разблокируемся. Найдена переходная конструкция обеспечения персонального голосования. Если ПР не откажется в последний момент, то через час-полтора будем работать”, - написал А.Аваков.
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