Аваков: через час-полтора ВР будет работать

11:22, 22 февраля 2013
Политика
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Аваков заявляет, что Верховная Рада уже в ближайшие часы может быть разблокирована

Аваков

Народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков заявляет, что Верховная Рада уже в ближайшие часы может быть разблокирована.

Об этом он написал на своей странице в Facebook около 10.50.

“Разблокируемся. Найдена переходная конструкция обеспечения персонального голосования. Если ПР не откажется в последний момент, то через час-полтора будем работать”, - написал А.Аваков.
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