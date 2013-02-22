Аваков: через час-полтора ВР будет работать

Народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков заявляет, что Верховная Рада уже в ближайшие часы может быть разблокирована.

Об этом он написал на своей странице в Facebook около 10.50.

“Разблокируемся. Найдена переходная конструкция обеспечения персонального голосования. Если ПР не откажется в последний момент, то через час-полтора будем работать”, - написал А.Аваков.