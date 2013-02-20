Кличко надеется, что хорошие новости из ВР будут уже вечером

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге и добавил, что в 17.00 состоится следующее совещание у председателя Верховной Рады.

“После этого, я надеюсь, мы сможем уже объявить позитивные вещи, когда мы сможем все вместе - представители всех фракций - выйти и объявить, что мы готовы работать, но по четким, прозрачным правилам”, - сказал В.Кличко.

Он отметил, что накануне вечером “мы были убеждены, что мы уже готовы были подписать совместный документ и сможем уже начать работать, но несколько пунктов, которые предложила наша политическая сила, не устроило представителей большинства”. По словам В.Кличко, были сняты эти пункты для того, чтобы быстрее начать работу и подписать поправки к закону о регламенте ВР сегодня утром. “К сожалению, этого не произошло. Сейчас затягивается время. Почти договорились. Я надеюсь, что сегодня вечером у нас будет позитивное решение относительно начала работы парламента”, - сказал В.Кличко.

В свою очередь председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что вчера в 19.00 три оппозиционные фракции “передали согласованный текст законопроекта”. “Сегодня утром Партия регионов поняла, что законы нужно читать, что если читаешь - нужно понимать, что там написано”, - сказал он.

По словам А.Яценюка, оппозиции начали предлагать “абсолютно неадекватные решения относительно изменения этого законопроекта”.

По теме: Тягнибок удивляется ПР: утром хоть к ране прикладывай, а вечером - не узнать

Как предположил председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок, большинство пытается “перессорить” оппозицию. Он отметил, что оппозиция и в дальнейшем разными методами будет блокировать работу парламента, “пока эта власть не выполнит конституционных требований, которые ставит сегодня оппозиция”.

Как сообщалось, три оппозиционные фракции – «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» - согласовали текст изменений к регламенту ВР, которые они готовы поддержать, и передали председателю парламента.

Накануне председатели этих фракций сообщили, что в соответствующем законопроекте должны быть такие пункты: карточки отсутствующих на заседании ВР депутатов на основании письменной регистрации изымаются и блокируются. Если же карточкой такого депутата все же проголосовали, то на голосование ставится вопрос об удалении депутатов из зала на несколько заседаний - и того, кто проголосовал, и того, за кого это было сделано. Для положительного решения будет достаточно 150 голосов депутатов.

Также в проекте должна быть предусмотренная норма о том, что во время блокирования трибуны парламента депутаты не будут получать зарплату.