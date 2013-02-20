Правительство Болгарии уходит в отставку из-за массовых протестов

Об пишет местная газета "Дневник".

"Мы проведем совещание с министрами и уйдем в отставку. Я получил власть от народа, сегодня я ему ее возвращаю", - передает слова премьера РИА Новости.

В ряде крупных городов Болгарии уже несколько дней проходят акции протеста, поводом к которым стали высокие цены на электроэнергию. В ночь на среду пострадали восемь человек, а два дня назад в ходе столкновений пострадали 11 человек, в том числе пятеро полицейских.

Кроме того, в болгарском курортном городе Варна произошел трагический инцидент: 36-летний мужчина облил себя бензином и поджег. Врачам не удалось спасти его жизнь. Мотивы его поступка пока не установлены точно, но болгарские СМИ пишут о том, что, вероятно, он также протестовал против политики болгарского правительства.