Свободовец хочет отобрать мандат у регионала-совместителя

Народный депутат от фракции ВО "Свобода" Михаил Блавацкий (ВО "Свобода") направил запрос к спикеру Верховной Рады Владимиру Рыбаку с требованием обратиться в суд с иском о лишении статуса народного депутата-регионала Андрея Веревского. Об этом сообщает источник в парламентском комитете по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

Сам Блавацкий в комментарии ТСН эту информацию подтвердил. В обращении идет речь о том, что регионал Андрей Веревский незаконно совмещает депутатский мандат с должностью директора и Председателя Совета директоров акционерного общества "Кернел Холдинг", тем самым нарушает требования Конституции и закона "О статусе народного депутата" относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности.

"Насколько мне известно, депутат не имеет права заниматься любой, кроме депутатской, оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и творческой деятельности, а также медицинской практики в свободное от исполнения обязанностей народного депутата время. Эта же статья прямо запрещает народным депутатам входить в состав руководства, правления или совета предприятия, учреждения, организации, которое имеет целью получение прибыли", - прокомментировал Блавацкий свой запрос и добавил, что невыполнение требований относительно несовместимости является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

Также свободовец добавил, что у него на руках есть документы с учредительного собрания компании, которыми подтверждается факт того, что Веревский будет занимать должность директора "Кернел Холдинг" до 2015 года. В "Свободе" отметили, что согласно закона "О статусе народного депутата Украины" и Регламенту Верховной Рады вопрос о незаконном совместительство должен быть рассмотрен регламентным комитетом, который должен предоставить Председателю Верховной Рады соответствующий вывод. При наличии такого заключения спикер парламента обязан обратиться в суд.