Тимошенко: "Свобода" стала популярна из-за политики власти

"У Виталия Кличко хороший потенциал, чтобы стать политиком государственного масштаба, - заявила Тимошенко. - Мы разделяем с Виталием общие принципы, - те, которые защищали во время Оранжевой революции. Теперь мы должны достичь того результата, который себе наметили".

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Говоря о партии "Свобода", Тимошенко призвала не слушать обвинений в ксенофобии этой политической силы.

"Свобода" стала популярна прежде всего из-за политики нынешней власти - той политики, которая проводится вопреки интересам украинской нации: закрытие украинских школ, переписывание истории, пренебрежение к украинскому языку... Я убеждена, что "Свобода" докажет миру: лживые обвинения, которые о ней распространяют - не более, чем грязная пропаганда ", - цитирует Тиждень.ua.

Она также заявила, что готова была бы принять участие в следующих президентских выборах, если бы это позволили обстоятельства.