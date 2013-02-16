УДАР намерен усилить блокаду ВР в ночь на понедельник

К депутатам фракции «УДАР», продолжающим блокировать трибуну и президиум в сессионном зале Верховной Рады, присоединился внефракционный депутат Олесь Доний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», «ночное дежурство в Раде прошло спокойно - никаких провокаций не произошло».

«К нам присоединился Олесь Доний, который дежурил вместе с депутатами фракции «УДАР» всю ночь», - отметил «ударовец» Виталий Чугунников.

«Судя по высказываниям наших оппонентов, провластные депутаты не собираются идти на компромиссы. В ночь с воскресенья на понедельник в сессионном зале будет дежурить еще больше наших депутатов-«ударовцев», -сказал он.

«Провластные депутаты не хотят ходить на работу и голосовать лично, поэтому мы не видим альтернативы. Мы продолжим блокировать президиум ВР и на будущей неделе, пока наши требования относительно личного голосования не будут выполнены», - прибавил В.Чугунников.