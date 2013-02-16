В ВР передумали проводить Согласительный совет

Заседание Согласительного совета руководства Верховной Рады, анонсированное на понедельник, 18 февраля, не состоится.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как известно, 19-22 февраля, в соответствии с календарным планом проведения второй сессии ВР седьмого созыва, должны проходить пленарные заседания парламента.

По теме: В ПР признаются, что даже не пытались найти компромисс с оппозицией

Народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя введения в действие системы персонального голосования. Депутаты от «УДАРа» дежурят в сессионном зале и ночью.