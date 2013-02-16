В ВР передумали проводить Согласительный совет

13:52, 16 февраля 2013
Политика
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Отменено запланированное на 18 февраля заседание Согласительного совета ВР.

Рада

Заседание Согласительного совета руководства Верховной Рады, анонсированное на понедельник, 18 февраля, не состоится.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как известно, 19-22 февраля, в соответствии с календарным планом проведения второй сессии ВР седьмого созыва, должны проходить пленарные заседания парламента.

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Народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя введения в действие системы персонального голосования. Депутаты от «УДАРа» дежурят в сессионном зале и ночью.

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