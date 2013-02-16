В ВР передумали проводить Согласительный совет
13:52, 16 февраля 2013Политика
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Отменено запланированное на 18 февраля заседание Согласительного совета ВР.
В ВР передумали проводить Согласительный совет
Заседание Согласительного совета руководства Верховной Рады, анонсированное на понедельник, 18 февраля, не состоится.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Как известно, 19-22 февраля, в соответствии с календарным планом проведения второй сессии ВР седьмого созыва, должны проходить пленарные заседания парламента.
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Народные депутаты от оппозиции с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя введения в действие системы персонального голосования. Депутаты от «УДАРа» дежурят в сессионном зале и ночью.
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