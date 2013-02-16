ЦИК: вероятность лишить нардепа мандата - все равно, что встретить инопланетянина

В Центральной избирательной комисии не исключают, что ситуация с лишением депутатов Верховной Рады мандатов может повториться.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» заявил член ЦИК Михаил Охендовский.

”Если бы каждое решение суда формировало новую судебную практику, у нас могло бы одновременно существовать много таких практик, разнящихся между собой. В том числе и по подобным вопросам. Что тут можно прогнозировать?.. Вероятность - все равно, что встретить инопланетянина по дороге на работу: с точки зрения формальной логики она ничтожна, а с точки зрения бытовой — пятьдесят на пятьдесят: или встретим, или не встретим...”, - сказал он.

Говоря о недавнем решении Высшего административного суда Украины, в котором получение депутатских мандатов Павлом Балогой (округ № 71) и Александром Домбровским (округ № 11) фактически было объявлено незаконным, М.Охендовский проинформировал, что пока в комиссию поступила лишь постановляющая часть решения суда, а мотивировочная еще не изготовлена.

”Насколько мы можем судить из документов, правоохранительными органами было открыто уголовное производство по фактам, имевшим место при установлении итогов голосования в 11-м и 71-м округах. В ходе досудебного расследования были выявлены несоответствия между данными итоговых протоколов ОИК и хранящимися в архивах бюллетенями. Это стало основанием для иска трех лиц в ВАСУ, который отменил постановления ЦИК о регистрации двух нардепов и признал отсутствие у них статуса и полномочий народных депутатов Украины. Кстати, формулировка 104-й статьи Закона ”О выборах народных депутатов”, предполагающая возможность того, что после избрания лицо не получит депутатский мандат в установленном законом порядке, вероятно, и позволила ВАСУ сделать вывод об отсутствии депутатских мандатов у двух названных вами граждан, и необходимости проведения повторных выборов. На ЦИК возложена обязанность провести действия по организации подготовки и проведения таких выборов. Но не обязанность их назначить в какой-либо конкретный срок. Возможно, нам еще придется обратиться за разъяснением порядка исполнения решения. Для начала стоит дождаться мотивировочной части”, - сказал член ЦИК.

М.Охендовский подчеркнул, что назначить выборы можно только на основании Закона ”О выборах народных депутатов”, одного лишь решения суда, пусть это даже ВАСУ, недостаточно, однако и Верховная Рада не уполномочена назначать повторные выборы депутатов.

”Но, тем не менее, именно она является органом, от реакции которого многое будет зависеть. Как бы то ни было, вопрос повторных выборов в 11-м и 71-м округах может приобрести актуальность, только если депутатов официально станет 443. Выборы в округе, где нет вакантного мандата, невозможны”, - отметил он.