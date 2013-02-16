Прокурор: защита Тимошенко пытается дискредитировать свидетеля
Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко пытается дискредитировать свидетеля по делу убийства народного депутата Евгения Щербаня Сергея Зайцева, «чтобы никто не обратил внимание на важные факты».
Такое мнение выразил заместитель начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Олег Пушкарь, сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.
По его словам, «позиция защиты сегодня не отличается от той, которую мы уже наблюдали во время допроса вчера».
«Я имею в виду тот факт, что своими вопросами, какие они ставят, одни и те же, но формулируют их по-разному, адвокаты пытаются отвлечь и свидетеля, и других участников процесса от основной сути уголовного дела», - отметил прокурор.
По его словам, несмотря на все старания адвокатов, свидетельства С.Зайцева «были четкими и последовательными».
«Адвокатов больше интересовало прошлое Петра Кириченко, чем их подзащитной Ю.Тимошенко. Что согласитесь, выглядит странно», - сказал прокурор.
О.Пушкарь также отметил, что адвокаты часто пытались по-своему трактовать ответы свидетеля.
«Они (защитники) не пренебрегали манипулированием ответами свидетеля, трактовали их по-своему. Это касается, в первую очередь, опять же, незначительной для дела информации. И таким образом, защита пытается дискредитировать свидетеля, чтобы никто не обратил внимание на такие важны факты, которые озвучил С.Зайцев, о том, что убийство заказали П.Лазаренко и Ю.Тимошенко. С П.Лазаренко и Ю.Тимошенко Александра Мильченко познакомил П.Кириченко, за организацию заказного убийства платила Ю.Тимошенко и т.д. Создается впечатление, что защита думает, вроде бы свидетелей, никто кроме них, не слышит. Но это не так», - заявил прокурор.
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О.Пушкарь особо отметил, что С.Зайцев был лично знаком как с П.Кириченко, так и с П.Лазаренко.
«Он (С. Зайцев) ссылался на информацию, которая лично ему стала известна при определенных обстоятельствах. И позиция адвокатов – вроде бы не обращать на это внимание. Но такая позиция вряд ли помогает отвлечь внимание всех участников процесса от того, что С.Зайцев лично знал и П.Кириченко, и П. Лазаренко», - отметил он.
По словам прокурора, выспрашивание значения одного слова – это тактика защиты.
«Если защита таким манером ведения допроса, а именно: 48 вопросов о значении одного слова, считает, что это мешает другим слышать более поражающие факты из биографии подозреваемой Ю.Тимошенко, то это их дело», - сказал он.
Комментируя информацию о том, что свидетель прибыл на допрос в автомобиле со следователем, прокурор отметил, что никаких нарушений в этом нет и быть не может.
«Тем более, что это свидетель обвинения, а не защиты. А С.Власенко никто не мешает привезти своего свидетеля на допрос», - прибавил он.