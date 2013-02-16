Прокурор: защита Тимошенко пытается дискредитировать свидетеля

Такое мнение выразил заместитель начальника Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Олег Пушкарь, сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.

По его словам, «позиция защиты сегодня не отличается от той, которую мы уже наблюдали во время допроса вчера».

«Я имею в виду тот факт, что своими вопросами, какие они ставят, одни и те же, но формулируют их по-разному, адвокаты пытаются отвлечь и свидетеля, и других участников процесса от основной сути уголовного дела», - отметил прокурор.

По его словам, несмотря на все старания адвокатов, свидетельства С.Зайцева «были четкими и последовательными».

«Адвокатов больше интересовало прошлое Петра Кириченко, чем их подзащитной Ю.Тимошенко. Что согласитесь, выглядит странно», - сказал прокурор.

О.Пушкарь также отметил, что адвокаты часто пытались по-своему трактовать ответы свидетеля.

«Они (защитники) не пренебрегали манипулированием ответами свидетеля, трактовали их по-своему. Это касается, в первую очередь, опять же, незначительной для дела информации. И таким образом, защита пытается дискредитировать свидетеля, чтобы никто не обратил внимание на такие важны факты, которые озвучил С.Зайцев, о том, что убийство заказали П.Лазаренко и Ю.Тимошенко. С П.Лазаренко и Ю.Тимошенко Александра Мильченко познакомил П.Кириченко, за организацию заказного убийства платила Ю.Тимошенко и т.д. Создается впечатление, что защита думает, вроде бы свидетелей, никто кроме них, не слышит. Но это не так», - заявил прокурор.

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О.Пушкарь особо отметил, что С.Зайцев был лично знаком как с П.Кириченко, так и с П.Лазаренко.

«Он (С. Зайцев) ссылался на информацию, которая лично ему стала известна при определенных обстоятельствах. И позиция адвокатов – вроде бы не обращать на это внимание. Но такая позиция вряд ли помогает отвлечь внимание всех участников процесса от того, что С.Зайцев лично знал и П.Кириченко, и П. Лазаренко», - отметил он.

По словам прокурора, выспрашивание значения одного слова – это тактика защиты.

«Если защита таким манером ведения допроса, а именно: 48 вопросов о значении одного слова, считает, что это мешает другим слышать более поражающие факты из биографии подозреваемой Ю.Тимошенко, то это их дело», - сказал он.

Комментируя информацию о том, что свидетель прибыл на допрос в автомобиле со следователем, прокурор отметил, что никаких нарушений в этом нет и быть не может.

«Тем более, что это свидетель обвинения, а не защиты. А С.Власенко никто не мешает привезти своего свидетеля на допрос», - прибавил он.