Тимошенко: я редко ошибаюсь в прогнозах

Тимошенко отметила, что впервые поняла, насколько ее боится Янукович, в камере Лукьяновского СИЗО.

«Мне объяснили, что не могут выпустить меня на свободу, иначе я бы смогла препятствовать работе следствия, - пояснила она. - В какой демократической стране можно услышать такие абсурдные аргументы? Тогда я и поняла, насколько Янукович боится. Не только меня, а любого, кто мог бы посягнуть на его власть .... Сейчас я в больнице, жду выводов Европейского суда по правам человека. Надеюсь, они положат конец этим грубым репрессиям, необоснованным юридически».

Тимошенко подчеркнула: тем, что она находится в больнице, а не в тюрьме, она обязана поддержке международного сообщества, и в первую очередь - Ангелы Меркель и канадского премьера Стефана Харпера.

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«Мои друзья из Европейской народной партии, к которой я принадлежу, пытаются остановить эту трагическую цепь арестов меня и других политиков, которая может отрезать Украину от Европы на долгие годы, - цитирует Тиждень.ua. - Ответственным за преследование оппозиции сейчас запрещен въезд в Соединенные Штаты. Благодаря международному давлению, поддержке украинской диаспоры, активистов демократических движений всего мира, власти не удалось меня политически уничтожить. Я жива!"

По мнению Тимошенко, страны ЕС, имеющие с Украиной общие границы, должны объединить усилия, чтобы остановить «авторитарные практики и коррупции, ведут Украину к диктатуре».

«Мне, возможно, случалось делать ошибки в политике, но я редко ошибаюсь в прогнозах, - говорит Тимошенко. - Моя ситуация - это лишь пример, один из многих, тех разрушительных последствий, которые имела реформа власти с 2010 года. Судьи подчинены Высшему совету юстиции, который состоит из верных власти людей. Налоговая и пенсионная реформы сделали бедными большую часть населения, а новый Уголовный кодекс отнимает у граждан последние права и свободы. Янукович не остановится, пока не превратит Украину в государство-тюрьму!».

Тимошенко считает, что Янукович приказал дипломатам не реагировать на критику из Брюсселя и Вашингтона. «Но рано или поздно придется слушать, если Киев хочет подписать соглашение с ЕС», - говорит она.