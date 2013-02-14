Власенко: Дело Щербаня будет слушать судья, лишивший жилья учительницу
22:52, 14 февраля 2013Политика
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Дело об убийстве депутата Евгения Щербаня 15 февраля будет слушать судья Виктор Кицюк.
Сергей Власенко назвал имя судьи
Об этом сообщил защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко в эфире 5 канала.
Кицюк выносил решение по делу киевской учительницы Нины Москаленко, которая проиграла апелляционный суд, связанный с рейдерским захватом ее земли и жилья напоминает Украинская правда.
"Как он пренебрегал правами госпожи Москаленко, так он будет пренебрегать и правами Юлии Тимошенко, правами защиты и так далее", - говорит Власенко.
"Завтра будем принимать все возможные юридические меры для того, чтобы вернуть суд в русло уголовно-процессуального кодекса, а не в русло тех мнений и желаний, которые они имеют", - добавил адвокат.
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