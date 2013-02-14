Власенко: Дело Щербаня будет слушать судья, лишивший жилья учительницу

Об этом сообщил защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко в эфире 5 канала.

Кицюк выносил решение по делу киевской учительницы Нины Москаленко, которая проиграла апелляционный суд, связанный с рейдерским захватом ее земли и жилья напоминает Украинская правда.

"Как он пренебрегал правами госпожи Москаленко, так он будет пренебрегать и правами Юлии Тимошенко, правами защиты и так далее", - говорит Власенко.

"Завтра будем принимать все возможные юридические меры для того, чтобы вернуть суд в русло уголовно-процессуального кодекса, а не в русло тех мнений и желаний, которые они имеют", - добавил адвокат.