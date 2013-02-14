Тюремщики намерены завтра доставить Тимошенко в суд (видео)

Государственная пенитенциарная служба Украины сообщает, что сегодня сотрудники Качановской исправительной колонии (№ 54) ознакомили осужденную Ю.Тимошенко с приглашением в суд на завтра, 15 февраля, для участия в допросе свидетеля по делу об организации убийства народного депутата Е.Щербаня.

Ю.Тимошенко сообщила, что от участия в заседании суда не отказывается. Заявление осужденного зафиксировано с помощью видеосъемки и заактировано.

Кроме того, несмотря на свой категорический отказ писать любые заявления по поводу своей позиции относительно участия в допросе свидетеля по вызову суда, впоследствии осужденная Ю.Тимошенко все же написала соответствующее заявление на имя руководства исправительной колонии и суда, в котором указала, что требует доставить ее в суд, - утверждают тюремщики.

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В связи с этим, руководство Качановской колонии обратилось к врачам ЦКБ Укрзализныци с письменной просьбой дать оценку состояния здоровья осужденной. В ответе врачей ЦКБ говорится, что согласно заключению комиссии МЗ Украины по состоянию здоровья Ю.Тимошенко не имеет препятствий для доставки и участия ее в судебном заседании, - сообщает пресс-служба ГПтС.