Кличко рассказал Рыбаку, что тот может войти в историю

Лидер оппозиционной парламентской фракции «УДАР» Виталий Кличко убежден, что на завтрашнем совещании у председателя Верховной Рады Владимира Рыбака представители оппозиции и большинства могут достичь договоренности о введении персонального голосования депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Персональное, личное голосование – это наше ключевое требование, мы будем придерживаться этого. Но я уверен, что завтра на заседании у господина Рыбака мы сможем найти путь – каким образом мы можем дойди до персонального голосования», - сказал В.Кличко.

Он также отметил, что «донес это мнение до господина Рыбака, что он также – как спикер – может сделать ключевое решение в истории, когда будет персональное голосование каждого из депутатов».

«Если – нет, я уверен, что такая работа Рады не нужна: когда спускается решение сверху, когда депутаты не исполняют свои обязанности, когда они не ходят на комитеты и на заседания, а кто-то принимает за них решения», - в который раз подчеркнул лидер «УДАРа».

Вместе с тем он отметил, что силовое разблокирование трибуны и президиума парламента будет свидетельствовать о нежелании парламентского большинства работать по законам Украины.

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В то же время В.Кличко подчеркнул: «Мы будем до конца отстаивать свою позицию, потому что она – в интересах большинства украинцев, а не тех, кто, получая депутатский статус, не собирается работать».

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от оппозиции, в частности, от «УДАРа», с 5 февраля блокируют работу Верховной Рады, требуя введения системы персонального голосования.