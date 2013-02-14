Рыбак убежден, что роспуска парламента не будет
15:21, 14 февраля 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак убежден, что роспуска парламента не будет.
Владимир Рыбак не видит нардепов, которые бы были готовы идти на перевыборы
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос, может ли быть распущен парламент, если депутаты в течение 30 дней не соберутся на заседание, что является одним из оснований для роспуска ВР в соответствии с нормами Конституции, В.Рыбак сказал: “Я не рассматриваю варианты роспуска Верховной Рады”.
В.Рыбак отметил, что к нему в кабинет приходит очень многие депутаты из разных фракций, которые представляют не только большинство, но и оппозицию, и ни один из них не сказал, что готов идти на перевыборы.
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