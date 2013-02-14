Рыбак убежден, что роспуска парламента не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, может ли быть распущен парламент, если депутаты в течение 30 дней не соберутся на заседание, что является одним из оснований для роспуска ВР в соответствии с нормами Конституции, В.Рыбак сказал: “Я не рассматриваю варианты роспуска Верховной Рады”.

В.Рыбак отметил, что к нему в кабинет приходит очень многие депутаты из разных фракций, которые представляют не только большинство, но и оппозицию, и ни один из них не сказал, что готов идти на перевыборы.