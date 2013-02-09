ГАИ просит водителей не шутить с погодой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ в г. Киеве, по информации гидрометцентра 9-10 февраля в столице ожидается температура воздуха от 4 до - 2 градусов, также осадки в виде мокрого снега с дождем, местами сильные осадки, которые могут привести к появлению гололедицы и усложнит движение транспорта и пешеходов.

Учитывая такие изменения погодных условий, Госавтоинспекция советует водителям во избежание ДТП быть внимательными при проезде через пешеходные переходы, предварительно снижать скорость, не объезжать транспорт, остановившийся перед «зеброй», а останавливаться и пропускать людей, которые переходят дорогу.

Также ГАИ советует водителям своевременно проверять техническое состояние автомобилей, а также не оставлять машины в местах, где это будет мешать нормальному движению транспорта.

Кроме того, ГАИ призывает водителей соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенным светом ближних фар или противотуманными фарами, а также отказаться от рискованных маневров, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем.