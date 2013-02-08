СМИ: Щербаня ранее обвиняли в теракте против Лазаренко

Материал, обвинявший Е.Щербаня в подготовке покушения на премьер-министра, появился в середине октября 1996 года в эстонской газете "Синумилехт" и был перепечатан газетами "Известия" и "Правда Украины".



После этого 17 октября заместитель главы фракции Верховной Рады "Социально-рыночный выбор", в которую входил Е.Щербань, Виктор Ампилогов на пресс-конференции в Киеве заявил, что фракция "намерена в судебном порядке отстаивать честь и достоинство своего члена -народного депутата Украины Евгения Щербаня".

В.Ампилогов огласил заявление фракции по этому поводу, в котором данная публикация расценивается как "клеветническая и оскорбительная". Авторы заявления требуют от газеты и автора публикации официального опровержения и извинения в газете. "Недопустимо вести политическую борьбу методами клеветы и дискредитации", -говорится в документе.

Он заявил также, что располагает сведениями, подтверждающими информацию, что лица, распространяющие "клеветническую информацию" о лидерах Либеральной партии Украины, являются "инициаторами заказных убийств", "расходуют бюджетные средства и осуществляют незаконные валютные операции".

Он отказался назвать имена этих людей и их "территориальную принадлежность", сославшись на "тайну следствия". По словам В.Ампилогова, все сведения переданы в прокуратуру.

21 октября 1996 года на пресс-конференции в Донецке бывший руководитель эстонского акционерного общества "Колсер" Александр Моргун заявил, что эти публикации направлены на то, чтобы "убрать с политической и экономической арены донецкие экономические структуры, близкие к Е.Щербаню". В публикации газет речь шла о том, что именно А.Моргун, связанный с Е.Щербанем, был причастен к подготовке теракта в отношении П. Лазаренко.

А.Моргун сообщил, что действительно являлся руководителем эстонского АО "Колсер", одним из учредителей которого был народный депутат Украины Е.Щербань.

Обвинение в причастности к террористическому акту А.Моргун назвал "абсурдом". Он сообщил, что ни эстонские, ни украинские правоохранительные органы к нему по поводу террористического акта не обращались.

По словам А.Моргуна, ряд коммерческих структур, связанных с именем народного депутата Е.Щербаня, подвергался проверкам, которые мешали нормальной работе.

А.Моргун считал, что обвинения в прессе были инициированы конкретными экономическими структурами, "предположительно из Днепропетровска", которые пытаются "выдавить" с украинского рынка донецкие предприятия.

Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года.