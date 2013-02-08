У ГАИ - новый шеф из Донецка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.

До этого назначения полковник милиции В.Астапкович занимал должность начальника Управления ГАИ Донецкой области, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Черных уже представил личному составу Департамента ГАИ нового руководителя.

С.Черных отметил, что В.Астапкович имеет большой опыт практической работы в ГАИ, где за годы службы прошел путь от инспектора до руководящих должностей в территориальных подразделениях Госавтоинспекции.

Также С.Черных отметил, что сегодня перед службой ГАИ стоит ряд заданий, и руководство внутренних дел ожидает качественного их выполнения. Это, в первую очередь, осуществление мероприятий по снижению аварийности на автодорогах государства, ужесточение контроля над состоянием дорог, дальнейшее техническое оснащение Госавтоинспекции, повышение имиджа работника ГАИ и службы в целом.

В свою очередь, новый руководитель ГАИ выразил благодарность за проявленное доверие и заверил, что сделает все, чтобы служба ГАИ под его руководством достойно и своевременно выполняла поставленные министром внутренних дел и руководством государства задания.

Также С.Черных от имени руководства МВД выразил благодарность генерал-майору милиции Валерию Лозовому, который в течение почти трех лет возглавлял Госавтоинспекцию.

В.Лозовой поблагодарил коллектив ГАИ за профессиональную службу и пожелал успехов новому руководителю.