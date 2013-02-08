Тарута рассказал, как начинал работать с Ахметовым

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал председатель совета директоров Корпорации "ИСД" Сергей Тарута.

«Я встречался с ним до этого (создания ИСД) дважды. Речь шла тогда о металлургии. И, кстати, он отличался от остальных тем, что всегда мыслил масштабно. Не так: "Давайте где-то там заниматься пивом, где-то водкой или другими маленькими бизнесами". Он уже тогда понимал, что Донецкая область – это тяжелая индустрия, и сотрудничать перспективней с большими предприятиями», - вспоминает С.Тарута.

«Речь тогда шла о потенциале "Азовстали", о потенциале комбината Ильича, перспективах программы по коксу, по углю», - сообщил он.

На вопрос, использовал ли тогда Ахметов жаргон, собеседник ответил: «Никакого жаргона я от него не слышал. Была нормальная лексика. Мне он показался очень скромным парнем», - признался С.Тарута.

«Когда я в первый раз с ним встретился, он был в водолазке – тогда это было повальное увлечение – такие черные обтягивающие водолазки, как у Стива Джобса», - рассказал он.