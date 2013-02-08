ПР не нравятся «прихоти оппозиции» по упрощению импичмента

Народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык считает, что законопроект N2220 "О порядке импичмента Президента", упрощающий процедуру импичмента главы государства, нужен оппозиции, чтобы «дорваться до власти».

Об этом он сказал в комментарии «КоммерсантЪ – Украина».

"Им (оппозиции) сегодня не нужна Украина или экономика, им нужны постоянные выборы, чтобы любым способом дорваться до власти. Вот когда их выберут - тогда будет все законно и правильно. Мы прихоти такого рода поддерживать не будем. В них нет государственных интересов, а есть интересы трех-четырех человек", - заявил депутат от ПР.

Издание также отмечает, что сейчас процедура импичмента чрезвычайно сложна и, согласно ст. 111 Конституции, может быть начата по инициативе не менее 226 депутатов в случае совершения Президентом "государственной измены или другого преступления".

Действия Президента должна расследовать специальная временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады. На основании выводов ВСК парламент не менее чем 300 голосами принимает решение относительно обвинения главы государства. При этом оно еще должно быть подтверждено Конституционным и Верховным судами. Только при наличии одобрения двух высших судов вопрос об импичменте возвращается на рассмотрение ВР. Окончательное решение об отстранении Президента от власти может быть принято голосами не менее 338 народных депутатов.

Предложенный оппозицией законопроект оставляет процедуру неизменной. Главное новшество - уменьшение количества народных депутатов, по представлению которых парламент инициирует импичмент, с 226 до 90.

"Если Президент совершил действия с признаками преступления, то право поднять этот вопрос должно быть, по крайней мере, у такого количества депутатов. Дальше все будет зависеть от общественного мнения, а не только от партии, которая защищает своего вора в законе на посту Президента", - заявил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Законопроект также определяет порядок деятельности ВСК - комиссия проводит свою работу в форме открытых заседаний, а ее решения, как и решения ВР относительно импичмента, принимаются открытым поименным голосованием. "После того как будут выполнены нормы Конституции относительно личного голосования депутатов, оппозиция будет настаивать на первоочередном рассмотрении этих законопроектов", - заявили в пресс-службе партии "Батькивщина".

Как сообщал УНИАН, законопроект "О порядке импичмента Президента" был зарегистрирован за подписями лидеров оппозиционных фракций Арсения Яценюка ("Батькивщина"), Виталия Кличко («УДАР») и Олега Тягныбока ("Свобода").