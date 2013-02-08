11 февраля (понедельник) 2013 состоится Национальный экспертный форум« УКРАИНА-2013. ПРОГНОЗ»

Панель «УКРАИНА-2013. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

Организатор Форума: Институт Горшенина

Вопросы для обсуждения: • Внешняя политика Украины в 2013 году. Будет ли изменен вектор? • Перспективы подписания и ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. • Украино-российские отношения в 2013 году под давлением возможного экономического кризиса.

Спикеры панели: Леонид Кожара, министр иностранных дел Украины; Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины; Арнольдас Пранцкевичус, советник по вопросам внешней политики президента Европейского парламента, Андрей Климов, депутат Государственной Думы РФ, заместитель Председателя комитета по международной политике; Кристиан Вигенин, член Европейского парламента, председатель Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ.

ПАНЕЛЬ ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ И СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Модератор панели - Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua Начало работы Форума: 10:00 Регистрация участников: 9:00-10:00 Место проведения: бизнес-центр «Парус» (г. Киев, ул. Мечникова, 2, вход с бул. Леси Украинская), большой зал, 2 этаж.

Аккредитация СМИ обязательна! Заявки на аккредитацию принимаются по телефону: (044) 230 49 62 или по электронной почте: press@gorshenin.ua.