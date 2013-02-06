Коммунисты в Донецке обвиняют власть в «геноциде» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в акции, организованной донецкой областной организацией Коммунистической партии Украины, приняли участие не менее 400 человек.

Митингующие пришли к зданию ОГА с многочисленными красными флагами с символикой КПУ, а также с плакатами: «Добывайте газ в Межигорье!», «Бедность народа – позор стране», «Капиталисты — грабители трудящихся», «Даешь таможенный союз», «Власть трудящимся» и др.

Участники акции требовали расследования факта предоставления Кабинетом министров Украины льгот концерну Shell, также проведения общественных слушаний по вопросам разработки и добычи сланцевого газа в Донецкой области, а также проведения местного референдума по этим вопросам.

Выступающие акцентировали внимание на экологических проблемах, связанных с добычей сланцевого газа на территории области.

Депутат Донецкого облсовета из фракции КПУ Антонина Хромова назвала добычу газа в шахтерском регионе «геноцидом против собственного народа», заявив, что необходимо во всех городах области распространить листовки со списком фамилий депутатов местных советов, которые поддержали решение о добыче сланцевого газа в регионе.

По окончанию митинга участники акции приняли резолюцию, которую передали председателю Донецкой облгосадминистрации Андрею Шишацкому.

В резолюции митингующие потребовали провести местный референдум по вопросу добычи газа, поскольку, по оценкам экологов, добыча сланцевого газа может привести «к загрязнению грунтовых и поверхностных вод, повысить уровень радиационного фона, вызвать локальные землетрясения».

В Донецком обкоме КПУ проинформировали, что подобные митинги пройдут на всех территориях области, где планируется добыча сланцевого газа.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий выразил желание, чтобы были проведены независимые экспертизы для уверенности в безопасной добыче сланцевого газа в регионе.

24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

Ранее, 16 февраля, Донецкий облсовет одобрил проект по добыче сланцевого газа на территории региона.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.