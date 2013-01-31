Янукович отметил заслуги руководителя путинской администрации орденом

21:06, 31 января 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович наградил руководителя администрации Путина орденом "За заслуги".

Янукович наградил Иванова орденом

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Янукович наградил Сергея Иванова «...за выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских межгосударственных отношений».

Иванов награжден орденом I степени.

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