Янукович отметил заслуги руководителя путинской администрации орденом
21:06, 31 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович наградил руководителя администрации Путина орденом "За заслуги".
Янукович наградил Иванова орденом
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Янукович наградил Сергея Иванова «...за выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских межгосударственных отношений».
Иванов награжден орденом I степени.
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