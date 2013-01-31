Янукович отметил заслуги руководителя путинской администрации орденом

Президент Украины Виктор Янукович наградил руководителя администрации Путина орденом "За заслуги".

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Янукович наградил Сергея Иванова «...за выдающийся личный вклад в развитие украинско-российских межгосударственных отношений». Иванов награжден орденом I степени.

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