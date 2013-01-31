Бекхэм возвращается играть в Европу

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заключил контракт с французской командой "Пари Сен-Жермен", сообщил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи на пресс-конференции, которая транслируется на официальном сайте команды.

Соглашение парижан с 37-летним полузащитником рассчитано на 5 месяцев.

Предыдущим клубом Бекхэма был "Лос-Анджелес Гэлакси". Он начинал карьеру на родине в "Манчестер Юнайтед", затем защищал цвета мадридского "Реала", а во время выступлений в США также играл на правах аренды за итальянский "Милан", сообщают РИА «Новости».

"Я выбрал "ПСЖ" потому, что вижу, к чему стремится клуб и какие игроки приходят в команду. К тому же Париж - это потрясающий город. "ПСЖ" - клуб, который в ближайшие 10-20 лет добьется большого успеха", - отметил 37-летний Д.Бекхэм.

Футболист подчеркнул, что за какой бы клуб не играл, всегда выкладывается на 150 процентов. "Я не ожидаю, что придя в этот клуб, буду выходить на поле в каждом матче. Я не жду, что всегда буду в основном составе. Я должен трудиться, чтобы достичь этого", - заявил экс-капитан сборной Англии.

"ПСЖ"лидирует после 22 туров в чемпионате Франции, опережая по разнице забитых и пропущенных мячей "Лион". В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Карло Анчелотти встретится с испанской "Валенсией".