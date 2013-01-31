Кужель требует отставки свояченицы Лавриновича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Кужель заявила во время выступления на собрании оппозиции.

А.Кужель предложила создать следственную комиссию по расследованию фактов нарушения прав человека и отстранения от должности В.Лутковской.

В частности, А.Кужель выразила мнение, что она была нелегитимно назначена на должность Уполномоченного по правам человека. “За последний год мы впервые поднимаем вопрос нарушения прав человека, а оно началось здесь, в этой Верховной Раде, когда в заднем проходе была избрана Уполномоченная по правам человека... ”, - сказала А.Кужель, добавив, что за это назначение голосовали чужими карточками “пианисты”.

А.Кужель также отметила, что, кроме нелегитимной процедуры назначения, состоялось еще одно нарушение Конституции. По словам А.Кужель, произошло «коррупционное действие», поскольку В.Лутковская является родной сестрой жены министра юстиции Александра Лавриновича.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля 2012 года В.Лутковскую избрали Уполномоченным ВР по правам человека. На голосование вносилась одна кандидатура. За избрание В.Лутковской проголосовали 252 народных депутата.

25 апреля заместитель председателя ВР, один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко заявил, что оппозиционные фракции не допустят приведения В.Лутковской к присяге и будут требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады относительно легитимности ее избрания.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что никаких нарушений во время назначения В.Лутковской на должность Уполномоченного Верховной Рады по правам человека не было.

27 апреля в парламенте под возгласы оппозиции «Ганьба!» («Позор!») В.Лутковская приняла присягу Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Поскольку трибуна парламента была заблокирована оппозиционерами, В.Лутковская приносила присягу в сессионном зале у дверей, через которые выходят из зала народные депутаты из фракции Партии регионов и КПУ.

Слов зачитанной ею присяги не было слышать, поскольку все время оппозиция скандировала: «Ганьба!».